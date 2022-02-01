"Какая разница?": Тарасова об отказе украинца от общения на русском

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски. Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить», — приводятся в материале слова Тарасовой.