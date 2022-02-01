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1 час назад

"Какая разница?": Тарасова об отказе украинца от общения на русском

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вступилась за украинского фигуриста Ивана Шмуратко, который на Олимпиаде в Пекине отказался давать интервью на русском языке. В беседе со «Спорт-Экспресс» она сказала, что не видит в этом ничего удивительного.

"Какая разница?": Тарасова об отказе украинца от общения на русском
Фото: ТАССТАСС

«А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски. Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нем говорить», — приводятся в материале слова Тарасовой.

Она отметила, что россияне также общаются только на национальном или на английском языках.

«Так что, какая разница?» — заключила Тарасова.

Ранее, 21 января, власти Украины порекомендовали своим спортсменам на Олимпиаде в Пекине не делать совместных фотографий с российскими атлетами и не давать интервью на русском языке.

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