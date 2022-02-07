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Олимпиада-2022
2 часа назад

Медведева: в командном турнире по фигурному катанию мы увидели настоящий спорт

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева отреагировала на победу российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Медведева: в командном турнире мы увидели настоящий спорт
Фото: ТАССТАСС

«Мне понравилось, что у нас безумно талантливые спортсмены, трудолюбивые и готовые бороться до самого конца. И неважно, что уже было понятно, что мы выиграем. Всё равно все выходили и боролись. Мы увидели настоящий спорт. Замены? Судя по сегодняшнему результату, всё было сделано правильно», — сказала Медведева RT.

Ранее хореограф Илья Авербух восхитился выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе командного турнира Олимпиады в Пекине.

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