Роднина отреагировала на золото фигуристов на ОИ

«Хороший результат! Поздравляю спортсменов и всю страну с золотой наградой! Наши фигуристы не просто забрали, а выиграли своё — нельзя путать спортивную терминологию. Забрать можно что-то чужое. Ни один результат и ни одна медаль не попадут в руки спортсмена просто так», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.