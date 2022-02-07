«Думаю, что нам следует исключить из олимпийской программы все виды спорта, в которых доминируют несколько стран. Больше никакого фигурного катания из-за России. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии», — написала Дженкинс в своём Twitter.