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Олимпиада-2022
1 час назад

Фигурное катание предложили исключить из программы ОИ из-за России

Журналистка канадского CBC Сара Дженкинс призвала исключить из программы Олимпиады те виды спорта, где наблюдается доминирование какой-то одной страны. Свое предложение она высказала в личном аккаунте в Twitter.

"Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна. Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нем задают тон немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия. Могу продолжить…", — написала журналистка.

Напомним, 7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Это стало известно уже по итогам произвольного танца. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) завоевали золотые награды в командном турнире. В результате ближайшего преследователя — сборную США — чемпионы опередили на 9 баллов.

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