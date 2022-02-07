Журналистка канадского CBC Сара Дженкинс призвала исключить из программы Олимпиады те виды спорта, где наблюдается доминирование какой-то одной страны. Свое предложение она высказала в личном аккаунте в Twitter.
"Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна. Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нем задают тон немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия. Могу продолжить…", — написала журналистка.
Напомним, 7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Это стало известно уже по итогам произвольного танца. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) завоевали золотые награды в командном турнире. В результате ближайшего преследователя — сборную США — чемпионы опередили на 9 баллов.