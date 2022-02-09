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Олимпиада-2022
58 минут назад

В фигурном катании решили поэтапно поднять возрастной ценз

News.ruиещё 4

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании, сообщает «Матч ТВ». В следующем сезоне (2022/23) предполагается оставить прежний возраст для выхода во взрослые соревнования — с 15 лет, а в последующий сезонах изменить. Таким образом, согласно предложению, сезон-2023/34 фигуристы будут начинать соревнования во взрослых с 16 лет, а сезоне 2024/25 — с 17.

В фигурном катании решили поэтапно поднять возрастной ценз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что изменения должны проходить поэтапно для физического и ментального здоровья спортсменов. Чтобы у фигуристов была возможность в спокойно адаптироваться под новые правила.

Конгресс ISU пойдет в июне 2022 года на Пхукете.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не представляет, как состоявшиеся фигуристки Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых выступали бы сейчас в юниорах. По её мнению, повышение возрастного ценза — это «убийство малолетних».

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