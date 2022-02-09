В фигурном катании решили поэтапно поднять возрастной ценз

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании, сообщает «Матч ТВ». В следующем сезоне (2022/23) предполагается оставить прежний возраст для выхода во взрослые соревнования — с 15 лет, а в последующий сезонах изменить. Таким образом, согласно предложению, сезон-2023/34 фигуристы будут начинать соревнования во взрослых с 16 лет, а сезоне 2024/25 — с 17.

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В сообщении говорится, что изменения должны проходить поэтапно для физического и ментального здоровья спортсменов. Чтобы у фигуристов была возможность в спокойно адаптироваться под новые правила.

Конгресс ISU пойдет в июне 2022 года на Пхукете.