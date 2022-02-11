Допинг Камилы Валиевой подтвердился. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в организме 15-летней фигуристки было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Однако всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Спортсменку могут оправдать, а сборную России даже не лишить золота. Как такое возможно? Объясняем.

Новые подробности

После публикации заявления Международным агентством допинг-тестирования вскрылись новые подробности:

— Допинг-проба была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге;

— Лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, сообщила, что образец дал положительный результат на запрещённое вещество (триметазидин) 8 февраля 2020 года. Сразу после этого Камила была отстранена от Олимпиада по решению РУСАДА;

— Фигуристка смогла оспорить решение об отстранении в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года и тем самым сохранила статус спортсмена, участвующего в Олимпийский играх в Пекине;

Однако затем Международный олимпийский комитет (МОК) обратился в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине по вопросу правомерности допуска фигуристки до Игр. CAS в ближайшие сроки (до старта личных соревнований у женщин) должен принять решение делу по Валиевой.

Впоследствии к МОК присоединились Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Они собираются отправлять апелляцию в Спортивный арбитражный суд с требованием оспорить решение по допуску Валиевой на Игры.

То есть, ещё раз: МОК, ИСУ и ВАДА выступили против РУСАДА и Валиевой. Зафиксировали — едем дальше.

При этом важно отметить, что сейчас рассматривается ТОЛЬКО вопрос об отстранении фигуристки с Олимпиады. Судьба золотых медалей будет решаться после Олимпийских игр.

Что говорит российская сторона

Естественно, спортивные чиновники из России во всеуслышание заявляют, что они будут бороться за права и интересы фигуристки, за наши золотые медали. Правда, на фоне этих слов кажется необъяснимой ситуация, при которой спортсменку пускают одну в микст-зону на растерзание иностранными журналистам. Интересные методы защиты, однако. Но ладно, это пропустим.

Ещё один момент, на который обращают внимание спортивные функционеры — это сроки обнародования результатов положительного допинг-пробы Валиевой. Тест был сдан 25 декабря 2021 года, а информация о результатах появилась лишь 8 февраля 2022 года — сразу после победы в командном турнире. Многие убеждены, что результаты специально придержали на этот случай.

Впрочем, это не самая важная и практически ничего не решающая деталь (по крайней мере на данный момент) в деле Валиевой. Есть обстоятельство, которые имеет наибольшее значение здесь и сейчас. И это в первую очередь возраст фигуристки.

Спасение есть?

Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом» — этот статус распространяется на лиц в возрасте до 16 лет (Камиле — 15). Следовательно, она ещё не в том возрасте, чтобы отдавать себе отчёт в том, что на принимала, как она принимал, зачем она это делала (за этим должно было следить её окружение). В связи с этим есть возможность рассчитывать на определённое снисхождение. Опять-таки только Камила может рассчитывать на снисхождение — виновные в том, кто допустил такой серьёзный провал, будут сурово наказаны.

Несовершеннолетние не обязаны предъявлять источник попадания запрещенного вещества в организм. Больше шансов на то, чтобы доказать, что остатки препарата попали с загрязнённым продуктом. Есть шанс, что докажут отсутствие вины или халатность. Если будет так, автоматически все обвинения снимаются и медаль остается у нас, — сказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

Несмотря на всю серьёзность обвинений, есть шанс на внешне удачное разрешения ситуации для Камилы. Однако обольщаться всё равно пока не стоит. Возраст ли, скрытая проба ли, микродоза ли — не важно. Международные организации по давлением других стран постараются сделать всё, чтобы Камила с позором была выгнана с Олимпиады и чтобы Россия со своим нескончаемым допинговым шлейфом поплатилась за это нарушение.