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Олимпиада-2022
1 час назад

Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах русскоязычного твиттера на фоне допинг-скандала с Валиевой

Sports.ruиещё 2

Русскоязычные пользователи соцсети Twitter вывели на первое место в трендах хэштег #позорТутберидзе.

Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах твиттера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этери Тутберидзе тренирует российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге сдала положительную допинг-пробу. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило отстранение. О готовности подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщили Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.

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