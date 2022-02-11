Хэштег #позорТутберидзе вышел на первое место в трендах твиттера

Этери Тутберидзе тренирует российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге сдала положительную допинг-пробу. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин.