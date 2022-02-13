Победа российских фигуристов взбесила французов

На чемпионате Европы — 2020 Синицина и Кацалапов впервые обошли своих прямых конкурентов. Однако их триумф омрачил судейский скандал.

Фото: JOOSEP MARTINSON/GETTY IMAGES JOOSEP MARTINSON/GETTY IMAGES

«Это началось, очень важно, что это началось — начались сравнения. Не хотела вас расстраивать, но началась битва за Олимпийские игры. Потому что здесь техническим специалистом сидит американка — Джуди Бламберг. Она внимательно смотрит. Потому что у них тоже очень хорошие пары, никто никому не собирается через год что-то дарить», — так комментировала выступление танцевальных пар на чемпионате Европы в 2020 году Татьяна Тарасова.

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И великий тренер оказалась права.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в карьере обошли своих прямых конкурентов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Считаные сотые разделили первое и второе место, но факт оставался фактом — россияне сделали первый шаг к тому, чтобы в Пекине совершить сенсацию.

К сожалению, триумф наших фигуристов в австрийском Граце омрачил судейский скандал. Французские чиновники никак не хотели признавать поражение своих подопечных и вместо поздравления соперников обвинили их в грязной игре.

Им и в голову не пришло, что Вика и Никита просто были лучше.

Россияне бросили вызов гениальным французам на чемпионате Европы

Исходной точкой драматичного противостояния Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с гениальными французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном стал чемпионат Европы — 2020. Именно тогда сильные, но вместе с тем менее титулованные россияне бросили вызов своим соперникам, прервав их затянувшуюся гегемонию на международной арене.

Тем интереснее, что к главному старту в карьере ученики Александра Жулина подходили не в оптимальной форме. Наставник фигуристов неоднократно отмечал, что его подопечные выдавали не самый лучший результат на тренировках, теряя концентрацию и совершая глупые ошибки. Складывалось ощущение, что Вика и Никита осознанно берегли силы, чтобы потом выложиться на все сто процентов в австрийском Граце.

Уже после ритм-танца стало понятно, что спортсмены настроены серьёзно и не собираются далеко отпускать Пападакис и Сизерона. Несмотря на более низкий авторитет у судей, Синициной и Кацалапову удалось убедить их мягким, чувственным катанием высочайшего уровня. Вика и Никита предсказуемо стали вторыми, но их отставание от фаворитов было минимальным — всего 0,05 балла. В произвольной программе российский дуэт ничуть не снизил планку и выдал лучший прокат в жизни. Фигуристы сделали всё зависящее от них — теперь оставалось ждать выступления оппонентов и, по сути, надеяться на то, что они оступятся. Как ни странно, именно это и произошло.

Фавориты нервничали и ошибались, но виноват оказался компьютер

В тот день непоколебимая уверенность покинула французов. На шестиминутной раскатке последней группы участников Пападакис и Сизерон вели себя очень нервно: Гийом запнулся при выполнении твиззлов и едва не упал, а партнёрша допускала грязь при отработке элементов. Не смогла собраться Габриэла и в соревновательном прокате, по чьей вине пара получила второй уровень за дорожку на одной ноге.

Однако то, что произошло впоследствии, окончательно выбило спортсменов из колеи. Им не засчитали вторую дорожку, из-за чего они потеряли около 10 баллов. Шокированы таким поворотом событий оказались не только Пападакис и Сизерон, но и судьи — более шести минут они пересматривали результаты, чтобы определить причину происходящего. Естественно, такая заминка не могла не возмутить фанатов. Российские болельщики посчитали, что арбитры специально подтягивали результат французов, чтобы лишить Вику и Никиту заслуженного золота. Во Франции же, наоборот, были уверены, что их спортсменов засудили, а победители были определены заранее.

На деле же проблема заключалась в ошибке, совершённой техническим специалистом. Он внёс неверные данные в компьютер, что повлекло за собой обнуление целого элемента. Тем не менее неточность удалось исправить, но французам это не сильно помогло — некачественное катание Габриэлы и Гийома сказалось на итоговой оценке. В итоге они уступили Синициной и Кацалапову 0,14 балла. Подопечные Александра Жулина впервые за семь лет привезли в Россию золото в танцах на льду.

Французские чиновники обвинили судей в заговоре в пользу россиян

Однако триумф россиян омрачили неприятные разговоры о судейском заговоре. Нападки французской стороны не прекратились даже тогда, когда были озвучены детали проигрыша их национальных героев. Президент французской федерации фигурного катания Дидье Гайаге открыто ставил под сомнение беспристрастность некоторых арбитров. Вот только если Алла Шеховцова и правда помогала соотечественникам, то только потому, что таковы правила игры: французский судья так же бесцеремонно тянула Пападакис и Сизерона, оценив их короткую программу почти на шесть баллов выше, чем выступление россиян. К слову, её наглость была вознаграждена в полной мере, и до судейства произвольного танца она была не допущена.

Свою версию событий высказал тренер французов Ромэн Хагенауэр. По его мнению, техническая бригада получила указание ставить его подопечным меньше 10-балльных оценок за компоненты, чтобы подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам. Правда, явное нарушение требований к музыке у Габриэлы и Гийома без проблем опровергает эту ассерцию. Просто Вика и Никита были лучше!

Пока французские чиновники, не сумев с достоинством принять поражение, подливали масла в огонь, сами фигуристы поздравили Синицину и Кацалапова, отметив, что надеются на реванш в дальнейшем. И, очевидно, речь шла о главном старте четырёхлетия, которому суждено стать венцом в карьере обеих пар. На Олимпиаде в Пекине Вика с Никитой постараются повторить успех двухлетней давности. Пока россияне находятся в роли догоняющих, но списывать их со счетов будет опрометчиво.

В конце концов, на том чемпионате Европы от них тоже не ждали сенсации…