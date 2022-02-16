Американский журналист высказался о Валиевой на фоне скандала

Российская фигуристка Камила Валиева способна завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, несмотря на окружающий ее негативный фон после информации о положительном допинг-тесте, сданном в декабре 2021 года. Такое мнение «Матч ТВ» высказал журналист издания CBS Стив Фаттерман.
Валиева в турнире одиночниц показала во вторник лучший результат в короткой программе, получив за прокат 82,16 балла.
— Мы можем только предполагать, что там случилось. Но факт в том, что она оказалась под таким давлением, под которым не оказывалась никогда прежде. И ей всего 15 лет! Она почти упала с первого прыжка, с тройного акселя — да, не совсем «упала», но точно не сделала его так, как умеет. И она все равно смогла справиться.
Знаете, я не видел Камилу лично до этого момента, до Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на неё вживую — это другой уровень наслаждения. И даже сейчас, когда она почти упала в самом начале программы, она была великолепной.Знаете, что мне это напомнило? Турин, 2006 год. Саша Коэн. Она упала дважды в начале произвольной программы… Да, оценки были другими, да и вообще все было другое. Но она упала два раза, мне кажется, уже к первой минуте и все равно смогла выиграть серебро. Мне кажется, это одно из величайших выступлений в истории. Да, Саша не получила золото, но все равно. Возвращаясь назад, думаю, это был пиковый момент во всей ее жизни — когда она осознала, что золота у неё не будет. Но она все равно смогла с собой справиться.
Вчера, когда каталась Камила, я думал об этом моменте. Несмотря на все давление, что на неё обрушилось, она справилась. И это было очень впечатляюще.
Выиграет ли Камила золото? Боже, а кто вообще может ее победить? Да, вчера у неё был неудачный прокат. Но если она откатает в свою силу — просто нормально, даже не великолепно — я не могу даже представить себе такого спортсмена, который может ее победить. Она в прекрасной форме и выступает она потрясающе, несмотря ни на что, — заявил Фаттерман.
Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.