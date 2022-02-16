Американский журналист высказался о Валиевой на фоне скандала

— Мы можем только предполагать, что там случилось. Но факт в том, что она оказалась под таким давлением, под которым не оказывалась никогда прежде. И ей всего 15 лет! Она почти упала с первого прыжка, с тройного акселя — да, не совсем «упала», но точно не сделала его так, как умеет. И она все равно смогла справиться.

Знаете, я не видел Камилу лично до этого момента, до Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на неё вживую — это другой уровень наслаждения. И даже сейчас, когда она почти упала в самом начале программы, она была великолепной.Знаете, что мне это напомнило? Турин, 2006 год. Саша Коэн. Она упала дважды в начале произвольной программы… Да, оценки были другими, да и вообще все было другое. Но она упала два раза, мне кажется, уже к первой минуте и все равно смогла выиграть серебро. Мне кажется, это одно из величайших выступлений в истории. Да, Саша не получила золото, но все равно. Возвращаясь назад, думаю, это был пиковый момент во всей ее жизни — когда она осознала, что золота у неё не будет. Но она все равно смогла с собой справиться.