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Олимпиада-2022
1 час назад

«Не могу представить себе спортсмена, который может ее победить». Американский журналист восхитился выступлением Валиевой на фоне скандала

Матч ТВ

Российская фигуристка Камила Валиева способна завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Пекине, несмотря на окружающий ее негативный фон после информации о положительном допинг-тесте, сданном в декабре 2021 года. Такое мнение «Матч ТВ» высказал журналист издания CBS Стив Фаттерман.

Американский журналист высказался о Валиевой на фоне скандала
Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ© Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Валиева в турнире одиночниц показала во вторник лучший результат в короткой программе, получив за прокат 82,16 балла.

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— Мы можем только предполагать, что там случилось. Но факт в том, что она оказалась под таким давлением, под которым не оказывалась никогда прежде. И ей всего 15 лет! Она почти упала с первого прыжка, с тройного акселя — да, не совсем «упала», но точно не сделала его так, как умеет. И она все равно смогла справиться.

Знаете, я не видел Камилу лично до этого момента, до Олимпиады в Пекине. Мне говорили, что смотреть на неё вживую — это другой уровень наслаждения. И даже сейчас, когда она почти упала в самом начале программы, она была великолепной.Знаете, что мне это напомнило? Турин, 2006 год. Саша Коэн. Она упала дважды в начале произвольной программы… Да, оценки были другими, да и вообще все было другое. Но она упала два раза, мне кажется, уже к первой минуте и все равно смогла выиграть серебро. Мне кажется, это одно из величайших выступлений в истории. Да, Саша не получила золото, но все равно. Возвращаясь назад, думаю, это был пиковый момент во всей ее жизни — когда она осознала, что золота у неё не будет. Но она все равно смогла с собой справиться.

Вчера, когда каталась Камила, я думал об этом моменте. Несмотря на все давление, что на неё обрушилось, она справилась. И это было очень впечатляюще.

Выиграет ли Камила золото? Боже, а кто вообще может ее победить? Да, вчера у неё был неудачный прокат. Но если она откатает в свою силу — просто нормально, даже не великолепно — я не могу даже представить себе такого спортсмена, который может ее победить. Она в прекрасной форме и выступает она потрясающе, несмотря ни на что, — заявил Фаттерман.

Произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.

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