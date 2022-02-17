Тарасова впервые откровенно рассказала о своей болезни

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова сейчас прикована к инвалидному креслу. Но она не собирается сдаваться и признается, что хочет «еще походить». О своем здоровье тренер рассказала в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

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Выпуск был посвящен фигуристке и заслуженному тренеру Елене Водорезовой. Спортсменка рассказала, что 10 лет практически не выступала из-за ревматоидного полиартрита. Тогда ведущий Борис Корчевников включил видеозапись с Татьяной Тарасовой, которая рассказала о своем самочувствии.

«У меня случился тяжелый случай. Мне моя ученица Елена Водорезова такую лекцию прочла, что я взяла себе человека, который сейчас со мной занимается каждый день», - поделилась тренер.

75-летняя Тарасова призналась, что по совету Водорезовой наняла к себе приходящего реабилитолога. Врач помогает ей справляться с обязательным комплексом упражнений, но они даются нелегко.

«Нужно себя заставлять, хоть и тяжело. Хоть и сложно, и больно. Хочется все-таки еще походить», — пожаловалась Татьяна Анатольевна.