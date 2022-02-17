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1 час назад

Тарасова впервые откровенно рассказала о своей болезни

Елена Прошина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова сейчас прикована к инвалидному креслу. Но она не собирается сдаваться и признается, что хочет «еще походить». О своем здоровье тренер рассказала в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Тарасова впервые откровенно рассказала о своей болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выпуск был посвящен фигуристке и заслуженному тренеру Елене Водорезовой. Спортсменка рассказала, что 10 лет практически не выступала из-за ревматоидного полиартрита. Тогда ведущий Борис Корчевников включил видеозапись с Татьяной Тарасовой, которая рассказала о своем самочувствии.

«У меня случился тяжелый случай. Мне моя ученица Елена Водорезова такую лекцию прочла, что я взяла себе человека, который сейчас со мной занимается каждый день», - поделилась тренер.

Тайный диагноз: какая болезнь подкосила Тарасову

75-летняя Тарасова призналась, что по совету Водорезовой наняла к себе приходящего реабилитолога. Врач помогает ей справляться с обязательным комплексом упражнений, но они даются нелегко.

«Нужно себя заставлять, хоть и тяжело. Хоть и сложно, и больно. Хочется все-таки еще походить», — пожаловалась Татьяна Анатольевна.

Восемь лет назад Тарасовой провели операцию на позвоночнике, заменив несколько позвонков. После этого она могла двигаться и заниматься работой. Однако некоторое время назад она внезапно почувствовала сильные боли в спине и суставах. Из-за этого ей пришлось сесть в инвалидное кресло. Несмотря на то, что ей сложно передвигаться, Тарасова не отказывалась принимать участие в спортивных мероприятиях и в телепередачах.

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