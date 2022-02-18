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Олимпиада-2022
59 минут назад

Медведева обратилась к Валиевой со словами «это не конец»

Lenta.ruиещё 1

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к участницам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Пост доступен в Instagram.

Медведева обратилась к Валиевой со словами «это не конец»
Фото: ТАССТАСС

«Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец», — с такими словами она обратилась к 15-летней Камиле Валиевой, которой не удалось попасть в число призеров по итогам соревнований.

Медведева пожелала фигуристке подольше оставаться в спорте и порекомендовала на время отказаться от социальных сетей и провести время с близкими.

Медведева поддержала и другую российскую фигуристку Александру Трусову, которая расплакалась после серебра по итогам личного турнира.

«У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты», — отметила Медведева.

Победительницей личного турнира на Играх в Пекине стала россиянка Анна Щербакова. Валиева лидировала после короткой программы, но не сумела удержать первое место. Она выступала на фоне скандала с допинг-пробой от 25 декабря.

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