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Олимпиада-2022
2 часа назад

«Бах — не детский психолог». В Госдуме отреагировали на слова главы МОК об окружении Валиевой

Матч ТВ

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о реакции окружения российской фигуристки Камилы Валиевой на исполнение ею произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

В Госдуме отреагировали на слова Баха об окружении Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Ранее Бах на пресс-конференции заявил о том, что окружение Валиевой холодно отнеслось к ее прокату в произвольной программе на Играх в Пекине. Лидировавшая после короткой программы россиянка допустила много ошибок в произвольной и в итоге заняла четвертое место.

— Да, Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера — не его уровень. Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так. Тут не было какой-либо холодной реакции или чего-то подобного, — сказал Свищев, которого цитирует пресс-служба комитета.

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