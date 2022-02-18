В Госдуме отреагировали на слова Баха об окружении Валиевой

— Да, Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера — не его уровень. Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так. Тут не было какой-либо холодной реакции или чего-то подобного, — сказал Свищев, которого цитирует пресс-служба комитета.