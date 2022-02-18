В Госдуме отреагировали на слова Баха об окружении Валиевой

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о реакции окружения российской фигуристки Камилы Валиевой на исполнение ею произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Бах на пресс-конференции заявил о том, что окружение Валиевой холодно отнеслось к ее прокату в произвольной программе на Играх в Пекине. Лидировавшая после короткой программы россиянка допустила много ошибок в произвольной и в итоге заняла четвертое место.
— Да, Томас Бах — президент Международного олимпийского комитета, большой руководитель. Но он не детский психолог, оценивать эмоции тренера — не его уровень. Этери Тутберидзе нормально отреагировала на прокат в произвольной программе, пыталась понять, что же пошло не так. Тут не было какой-либо холодной реакции или чего-то подобного, — сказал Свищев, которого цитирует пресс-служба комитета.