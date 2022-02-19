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Олимпиада-2022
1 час назад

Плющенко: я не справился с характером Трусовой

RT на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, ранее тренировавший год Александру Трусову, прокомментировал её серебро на Олимпиаде в Пекине.

Плющенко: я не справился с характером Трусовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Олимпиада показала, что и Этери Георгиевне Тутберидзе с её штабом это удалось не до конца», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он также добавил, что Трусова, если хочет победить, то должна слушать тренеров. Он отметил, что фигуристка всегда была максималисткой, но с экспериментами лучше повременить, когда выходишь на олимпийский лёд.

На Олимпиаде в Пекине Трусова установила рекорд, исполнив в произвольной программе пять четверных прыжков. Но по сумме баллов она проиграла золотую медаль Анне Щербаковой, став второй.

Ранее Щербакова и Трусова устроили дуэль четверных прыжков во время репетиции показательных номеров.

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