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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиева приступила к тренировкам в Москве

RT на русском

Завоевавшая золотую медаль Олимпиады 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию россиянка Камила Валиева начала тренироваться в Москве.

Валиева приступила к тренировкам в Москве
Фото: APAP

На видео в Instagram группы Этери Тутберидзе Валиева выполняет каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевали американцы, бронзу — японцы.

15-летняя фигуристка заняла четвёртое место в личных соревнованиях.

Ранее CAS отклонил апелляцию США о награждении призёров командного турнира Игр-2022.

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