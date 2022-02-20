Валиева приступила к тренировкам в Москве

Завоевавшая золотую медаль Олимпиады 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию россиянка Камила Валиева начала тренироваться в Москве.
На видео в Instagram группы Этери Тутберидзе Валиева выполняет каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
Напомним, сборная России выиграла командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевали американцы, бронзу — японцы.
15-летняя фигуристка заняла четвёртое место в личных соревнованиях.
Ранее CAS отклонил апелляцию США о награждении призёров командного турнира Игр-2022.