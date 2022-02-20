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Олимпиада-2022
35 минут назад

Ирина Роднина: Трусова подставила тренера своей выходкой

Газета.Ruиещё 4

Экс-фигуристка Ирина Роднина прокомментировала эмоциональное поведение ученицы Этери Тутберидзе Александры Трусовой после произвольной программы на пекинской Олимпиаде, передает Sport24.

Роднина: Трусова подставила тренера своей выходкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поведение Трусовой после произвольной программы было не очень красивым. Она подставила своего тренера такой выходкой. Мне не жалко ее... Если бы у нас было фигурное прыгание, тогда может быть», — сказала Роднина

Российская фигуристка Трусова - Тутберидзе: вы все знали!

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова расплакалась после завоевания серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине.

«Ненавижу всех, никогда в жизни, никогда, я ненавижу этот спорт», — сказала Трусова перед тем, как взойти на пьедестал.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

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