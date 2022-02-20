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Олимпиада-2022
56 минут назад

Тутберидзе сравнила Трусову с Гагариным

Газета.Ru

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

Тутберидзе сравнила Трусову с Гагариным
Фото: ReutersReuters

«Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч. Но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть, и единственная», — написала Тутберидзе в Instagram.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Фигуристка Трусова установила исторический рекорд на Олимпиаде-2022

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос, были ли у него проблемы с обучением Александры Трусовой во время их сотрудничества.

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