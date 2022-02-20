Тутберидзе сравнила Трусову с Гагариным

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

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«Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч. Но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть, и единственная», — написала Тутберидзе в Instagram.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос, были ли у него проблемы с обучением Александры Трусовой во время их сотрудничества.