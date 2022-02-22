Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Допинг-тест фигуристки Баркеро показал положительный результат во время Олимпиады

ТАССиещё 6

Допинг-тест испанской фигуристки Лауры Баркеро, сданный во время Олимпийских игр в Пекине, дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Фигуристка Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

Проба была сдана 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар. 21 февраля о положительном результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Пекине. Анализ пробы спортсменки показал наличие запрещенного вещества клостебола.

Сообщается, что Баркеро уведомлена о результате анализа. Испанка имеет право запросить процедуру вскрытия пробы Б. Дело будет передано в Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда для вынесения решения в соответствии с Антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета, применимыми к Олимпийским играм в Пекине.

Баркеро 20 лет, она выступает в парном катании с Марко Дзандроном. На Олимпийских играх в Пекине они заняли 11-е место.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители