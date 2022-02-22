Фигуристка Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде

Допинг-тест испанской фигуристки Лауры Баркеро, сданный во время Олимпийских игр в Пекине, дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

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Проба была сдана 18 февраля после короткой программы в соревнованиях спортивных пар. 21 февраля о положительном результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Пекине. Анализ пробы спортсменки показал наличие запрещенного вещества клостебола.

Сообщается, что Баркеро уведомлена о результате анализа. Испанка имеет право запросить процедуру вскрытия пробы Б. Дело будет передано в Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда для вынесения решения в соответствии с Антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета, применимыми к Олимпийским играм в Пекине.