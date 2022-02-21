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Олимпиада-2022
1 час назад

«Дети страдают»: олимпийская чемпионка раскритиковала Тутберидзе

News.ruиещё 3

Олимпийская чемпионка Алёна Савчеко призналась, что ей не понравилось, как фигуристку Камилу Валиеву встретила после неудачного проката Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России начала высказывать спортсменке претензии и не обняла после провала. По словам Савченко, такие методы наказания были актуальны сто лет назад. Её слова приводит Eurosport.de.

«Дети страдают»: олимпийская чемпионка раскритиковала Тутберидзе
Фото: : Сергей Булкин/NEWS.ru: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают. Вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались, — сказала Савченко.

На Олимпийских играх — 2022 Валиева была в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону спортсменки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла.

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