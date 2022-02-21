«Дети страдают»: олимпийская чемпионка раскритиковала Тутберидзе

Тренерам нужно понять, что наказания, которые были актуальны 100 лет назад, сегодня недопустимы. У нас новое поколение. Возможно, произошедшее стало знаком необходимости перемен. Я думаю, что дети там страдают. Вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались, — сказала Савченко.