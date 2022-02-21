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32 минуты назад

Американская фигуристка рассказала о странном поведении российских соперниц

Lenta.ru

Американская фигуристка Полина Эдмундс в подкасте TheSkatingLesson рассказала о поведении российских соперниц во время финала юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году.

Фигуристка из США рассказала о странном поведении российских соперниц
Фото: ReutersReuters

Спортсменка вспомнила, что за пять минут до начала тренировки россиянки принимали некие препараты.

«Они все достали маленькие бутылочки и пипетки, после чего закапали в рот по несколько капель. Они смеялись и обсуждали это», — заявила она.

Эдмундс назвала странным, что россиянки без какой-либо разминки стали прыгать сложнейшие прыжки и не устали через 40 минут.

В финале юниорского Гран-при в 2013 году выступали россиянки Мария Сотскова, Серафима Саханович и Евгения Медведева, занявшие три первых места соответственно. Эдмундс расположилась на четвертом месте. Американка является чемпионкой четырех континентов и двукратным серебряным призером чемпионата США.

В ходе Олимпийских игр 2022 года в Пекине в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство добивались ее отстранения, но Спортивный арбитражный суд допустил россиянку до соревнований, где она заняла четвертое место.

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