Фигуристка из США рассказала о странном поведении российских соперниц

Российские фигуристки Мария Сотскова, Серафима Саханович и Евгения Медведева в финале юниорского Гран-при в 2013 году в Фукуоке перед выходом на лед закапывали в рот некие капли. Об этом рассказала американская фигуристка Полина Эдмундс в подкасте TheSkatingLesson, передает «Чемпионат».

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По словам Эдмундс, за пять минут до начала тренировки россиянки достали маленькие баночки и пипетки и закапали в рот по несколько капель.

«Они смеялись и обсуждали это. Одна из них сказала: «Мой доктор говорит, что я не смогу проглотить это». Другая ответила: «А мой говорит, что все в порядке», - сказала Эдмундс.

Экс-спортсменка отметила, что ей показалось странным поведение русских после приема капель: девушки вышли на лед и прыгали сложнейшие прыжки без должной разминки и не чувствовали усталости все 40 минут тренировки.

В финале юниорского Гран-при в 2013 году Мария Сотскова, Серафима Саханович и Евгения Медведева заняли три первых места, Эдмундс стала четвертой.