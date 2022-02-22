"Всю ночь издевались над ней": Навка о ситуации с Валиевой

"Не представляю даже, что чувствовала Валиева. Всю ночь они издевались над ней. Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это все очень печально. Думаю, теперь весь мир ее полюбил и будет за нее болеть. Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека — она и Владимир Путин", — приводит слова олимпийской чемпионки "Матч ТВ".