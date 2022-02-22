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1 час назад

Сестры Аверины обратились к Валиевой

Газета.Ru

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины обратились к фигуристке Камиле Валиевой после Олимпийских игр - 2022 в Пекине. Накануне 15-летняя спортсменка опубликовала пост в Instagram со словами благодарности за поддержку во время допинг-скандала на ОИ-2022. Аверины прокомментировали публикацию со своего общего аккаунта.

Сестры Аверины обратились к Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ты невероятная!!! Двигайся только вперед", — написали гимнастки.

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что в России сегодня два самых популярных человека — Камила Валиева и президент страны Владимир Путин.

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