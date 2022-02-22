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1 час назад

Щербакова показала фотографии с записи программы «Вечерний Ургант»

RT на русском

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова посвятила пост участию в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Щербакова показала фотографии с записи программы «Вечерний Ургант»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«По доброй традиции. Смотрите в пятничном выпуске!» — написала Щербакова в Instagram.

Напомним, фигуристка выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно прокатала короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая исполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что испанская фигуристка Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде-2022.

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