"Саша вспылила, и ее можно понять": Радионова — об истерике Трусовой

«Саша вспылила, и её можно понять. Но я думаю, что это постепенно всё равно пройдёт, уляжется. Конечно, у меня были моменты, когда мне не хотелось идти на тренировку, что-то не получалось. Я говорила: «Всё, больше не пойду. Не хочу кататься. Мне тяжело, больно. С меня хватит». Но в тот момент находились люди, которые поддерживали меня, помогали. Это мой тренер, мои родители, какое-то близкое окружение, которое всегда верило в меня и давало мне силы в такие трудные моменты идти дальше. Когда я бросила, на следующий день встала и поняла, что никуда не нужно идти, у меня нет расписания, по которому привыкла жить: в 9 я на катке, в 10 у меня лёд. Из-за этого становится страшно. Просто страшно, что дальше. Потому что ты привык к одному графику, а тут от тебя никто ничего не требует, ты можешь делать что хочешь, принадлежишь только сам себе. Пока я не нашла своё дело, мне было где-то страшно жить, потому что всё по-новому. Жизнь изменилась, и я понимала, что она не будет прежней. У многих спортсменов именно этот период становится очень сложным — найти себя после спорта», — сказала Радионова в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».