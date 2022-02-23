Слуцкая высказалась по вопросу повышения возрастного ценза

«Если спортсмен к 15 годам готов выступать на уровне 20-25-летнего и готов бороться с более взрослыми девушками, не уступая ни в технике, ни в артистизме, ни в представлении программы, ни в умении владеть коньком, делать связки, почему мы должны их закрывать?» — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».