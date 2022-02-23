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1 час назад

Ирина Слуцкая высказалась о том, нужно ли повышать возрастной ценз

Чемпионат.comиещё 1

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась о том, нужно ли повышать возрастной ценз в женском одиночном катании.

Слуцкая высказалась по вопросу повышения возрастного ценза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если спортсмен к 15 годам готов выступать на уровне 20-25-летнего и готов бороться с более взрослыми девушками, не уступая ни в технике, ни в артистизме, ни в представлении программы, ни в умении владеть коньком, делать связки, почему мы должны их закрывать?» — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

В составе сборной России на Олимпийских играх в Пекине выступали 15-летняя Камила Валиева и 17-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. 25-летняя Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро на чемпионате мира – 2021, оказалась только первой запасной.

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