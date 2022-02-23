Квителашвили задумался о завершении карьеры

Фигурист сборной Грузии ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили задумывается о возможном завершении карьеры, но при этом пока еще сохраняет нереализованные амбиции в спорте. Об этом он сообщил в интервью «Матч ТВ».

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— Устал я тренироваться, конечно. И выступать устал. Но в то же время только сейчас начинаю чувствовать, что я могу. Поймал какое-то такое ощущение сейчас.

У меня есть чем заниматься вне спорта. Есть идеи, планы. Но пока об этом рано. Думаю, в конце сезона надо будет съездить отдохнуть, восстановить себя морально и физически. И потом уже либо в новый сезон, либо… Буду думать.

Решение будет сложным, это точно могу сказать. Но я, знаешь, о чем подумал недавно? У нас же сейчас в Грузии собралась отличная команда, мы по рейтингу даже можем попасть на World Team Trophy и там себя хорошо показать. Это тоже возможность — личная, карьерная, финансовая. Мне надо будет очень крепко подумать.

После прошлогоднего чемпионата мира в Стокгольме я смотрел списки, а там нас от Грузии выступало всего 2 человека и мы были на 10-м месте, на World Team Trophy попадает первая 6-ка. А сейчас у нас выступают все. Возможно, нам все-таки удастся попасть.

Вообще, мне же нравится кататься. Хотя порой уже тяжело… Понимаю, что уровень более молодых ребят намного выше чем-то, что могу я показать. Может быть, появятся какие-то силы, выучу другие четверные…

— А пробовал?

— Да, флип пробовал, но пока не получалось.

— А лутц?

— У меня на нем неясное ребро, так что я его вообще в программы не вставляю, чтобы лишний раз не рисковать.

— Можешь объяснить, в чем вообще проблема с этими неправильными ребрами? Как они появляются?

— Ноги кривые (смеется). Вообще это с детства так. Кому-то флип легче дается, кому-то лутц, а кто-то и так и так может. Исправить ребро, наверное, реально, но очень тяжело.