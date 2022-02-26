Роднина отказалась извиняться перед Валиевой

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала свои слова в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой и отказалась принести извинения.
«Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было только желание разобраться в этой ситуации. Извиняться я не собираюсь, я никого не оскорбляла», — приводит слова Родниной Sport24.
В допинг-пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Положительный тест был сдан 25 декабря во время чемпионата России. Известно о пробе стало 8 февраля после выступления фигуристки в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
Валиева выиграла золотую медаль в составе сборной России в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, в индивидуальном первенстве фигуристка заняла 4 место.