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14 часов назад

Роднина отказалась извиняться перед Валиевой за слова о допинге

Спорт день за днем

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала свои слова в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой и отказалась принести извинения.

Роднина отказалась извиняться перед Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было только желание разобраться в этой ситуации. Извиняться я не собираюсь, я никого не оскорбляла», — приводит слова Родниной Sport24.

В допинг-пробе 15-летней россиянки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Положительный тест был сдан 25 декабря во время чемпионата России. Известно о пробе стало 8 февраля после выступления фигуристки в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

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Валиева выиграла золотую медаль в составе сборной России в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, в индивидуальном первенстве фигуристка заняла 4 место.

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