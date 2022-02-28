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12 часов назад

Роднина отказалась извиняться перед Валиевой

Рамблер

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что. Не будет извиняться перед фигуристкой Камилой Валиевой за свои слова, пишет Sports.ru.

Роднина отказалась извиняться перед Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои высказывания в адрес Валиевой? Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было лишь желание призвать разобраться в этой ситуации. Извиняться не собираюсь, я никого не оскорбляла», – сказала Роднина.

7 февраля сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в командном соревновании по фигурному катанию, при этом 15-летняя Камила Валиева сыграла решающую роль в этой победе. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе Валиевой, сданной еще в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После экстренного разбирательства Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиеву допустили к участию в личном первенстве. Выступая после этого с короткой программой в личном зачете Валиева также показала лучшие результаты, однако провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В итоге сама фигуристка заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

На фоне скандала Роднина заявила, что в случае, если подтвердится факт использования допинга, то не стоит говорить, какая Валиева спортсменка, так как в данной ситуации она является нарушителем законов РФ. Она также назвала это «ударом в спину стране и всем спортсменам», пишет Sports.ru.

Фигурное катание,Камила Валиева,Ирина Роднина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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