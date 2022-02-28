Роднина отказалась извиняться перед Валиевой

«Мои высказывания в адрес Валиевой? Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было лишь желание призвать разобраться в этой ситуации. Извиняться не собираюсь, я никого не оскорбляла», – сказала Роднина.

7 февраля сборная России на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в командном соревновании по фигурному катанию, при этом 15-летняя Камила Валиева сыграла решающую роль в этой победе. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе Валиевой, сданной еще в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После экстренного разбирательства Спортивного арбитражного суда (CAS) Валиеву допустили к участию в личном первенстве. Выступая после этого с короткой программой в личном зачете Валиева также показала лучшие результаты, однако провалилась в произвольной, дважды упав во время проката. В итоге сама фигуристка заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине.