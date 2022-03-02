Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка будет тренироваться в ЦСК под руководством Елены Буяновой.

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Работать с новым тренером спортсменка начнет с понедельника, 7 марта.

Напомним, что Косторная стала чемпионкой Европы в 2020-ом году. В июле того же года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, однако в марте 2021-го года она перешла в группу Тутберидзе, где ей назначили испытательный срок до конца сезона.