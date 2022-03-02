Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
2 часа назад

Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе

Елена Прошина

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает «Матч ТВ», спортсменка будет тренироваться в ЦСК под руководством Елены Буяновой.

Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работать с новым тренером спортсменка начнет с понедельника, 7 марта.

Напомним, что Косторная стала чемпионкой Европы в 2020-ом году. В июле того же года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко, однако в марте 2021-го года она перешла в группу Тутберидзе, где ей назначили испытательный срок до конца сезона.

В декабре 2021 года Косторная заявила, что пропустит чемпионат России из-за травмы руки. Также спортсменка заявляла, что собирается продолжать выступать еще четыре года. 17 февраля стало известно, что фигуристка получила вторую травму за сезон, снова сломав руку.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители