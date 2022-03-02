Жулин высказался о санкциях в отношении российских фигуристов

Знаменитый советский и российский фигурист, тренер Александр Жулин в беседе с «Газетой.Ru» поделился своим мнением о санкциях в отношении спорта РФ и, в частности, фигурного катания.
По его словам, отстранение спортсменов от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев является серьезным ударом по мировому фигурному катанию.
«Отстранение россиян — огромная потеря в парном катании и в женском одиночном катании, катастрофическая. В плане танцев на льду — серьезная потеря, а вот в мужском одиночном — не очень сильная. Однако учитывая развитие наших юниоров, в скором времени станет ощутимой потерей. Надеюсь, что турниры вроде Кубка Первого канала, в ближайшем будущем будет более значимым, чем, например, чемпионат мира. Если в этом году мы его проведем, то смотреть на Трусову, Щербакову и Валиеву будет намного интереснее, чем наблюдать за борьбой Каори Сакамото, например, с Луной Хендрикс, однозначно. Они потеряли очень многое», — приводятся в материале слова Жулина.
Он отметил, что, несмотря на то, что одной из самых обсуждаемых тем в настоящее время является переход фигуристки Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой, в сложившейся ситуации в мире лучше говорить о перспективах, которые ждут российских спортсменов. По мнению Жулина, сегодня спорт и остальные сферы политизированы, идет передел мира.