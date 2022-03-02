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14 часов назад

«Полный бред»: Жулин о допинг-скандале с участием Валиевой на ОИ-2022

Елена Прошина

Тренер Александр Жулин в интервью «Московской правде» прокомментировал допинговый скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. По его мнению, США включают в самую опасную графу «бредовые» препараты.

«Полный бред»: Жулин о допинг-скандале на ОИ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американская сторона сделала так, что эти совершенно бредовые препараты, такие как мельдоний и тот, что нашли у Камилы, значатся в четвертой, самой опасной, графе. Для меня это полный бред. Мне бы хотелось, чтобы ВАДА встретилось с МОК, чтобы были вовлечены представители разных стран. Не могут же американцы, итальянцы и канадцы решать за всех!» — сказал Жулин.

Он отметил, что достижения и рекорды Валиевой являются заслугой ее тренировок, а не допинга.

«Она просто со льда не вылезает и дикие нагрузки выдерживает. Я бы, наоборот, ратовал за то, чтобы поддерживать молодых спортсменов, давать им препараты для бесперебойной работы сердечной мышцы. Каждый год только в России по пять-шесть случаев, когда фигуристы, хоккеисты, лыжники на тренировках просто падают и умирают. Сердца спортсменов надо поддерживать», — подчеркнул Жулин.

При этом, по его словам, атлетам в США дают препараты с теми же действующими веществами, переименовав их, чтобы в списках они не значились.

Камила Валиева,Александр Жулин,Всемирное антидопинговое агентство,
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