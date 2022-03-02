«Полный бред»: Жулин о допинг-скандале на ОИ-2022

«Американская сторона сделала так, что эти совершенно бредовые препараты, такие как мельдоний и тот, что нашли у Камилы, значатся в четвертой, самой опасной, графе. Для меня это полный бред. Мне бы хотелось, чтобы ВАДА встретилось с МОК, чтобы были вовлечены представители разных стран. Не могут же американцы, итальянцы и канадцы решать за всех!» — сказал Жулин.