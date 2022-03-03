Валиевой присвоили звание заслуженного мастера спорта

Российским фигуристам Камиле Валиевой и Марку Кондратюку присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Кроме того, такие же звания были присвоены прыгунам на лыжах с трамплина Евгению Климову, Данилу Садрееву, Ирме Махине и Ирине Аввакумовой, фристайлистке Анастасии Смирновой.
Напомним, на прошедшей в Пекине Олимпиаде разгорелся громкий скандал с участием Валиевой. Фигуристку обвинили в применении допинга. Из-за этого была отменена церемония награждения сборных командного турнира по фигурному катанию, в котором российские спортсмены заняли 1 место.
Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Однако в личных соревнованиях заняла лишь четвертое место. На 1 и 2 местах оказались россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. Марк Кондратюк также стал обладателем золотой медали в командных состязаниях.