Валиевой присвоили звание заслуженного мастера спорта

Российским фигуристам Камиле Валиевой и Марку Кондратюку присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

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Кроме того, такие же звания были присвоены прыгунам на лыжах с трамплина Евгению Климову, Данилу Садрееву, Ирме Махине и Ирине Аввакумовой, фристайлистке Анастасии Смирновой.

Напомним, на прошедшей в Пекине Олимпиаде разгорелся громкий скандал с участием Валиевой. Фигуристку обвинили в применении допинга. Из-за этого была отменена церемония награждения сборных командного турнира по фигурному катанию, в котором российские спортсмены заняли 1 место.