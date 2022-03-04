Бобслеистка Сергеева объяснила наличие запрещенного препарата у Валиевой

Российская бобслеистка Надежда Сергеева сравнила свою ситуацию с допингом с разбирательствами вокруг фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает «Матч ТВ», она заявила, что по малой концентрации препарата триметазидина видно, что прием лекарства был ненамеренным, а ее «опекуны не настолько глупы, чтобы сознательно принимать бессмысленные микродозы».

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Напомним, что на ОИ-2018 в Пхенчхане у Сергеевой допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Позднее в Спортивном арбитражном суде (CAS) она смогла доказать, что не знала о приеме запрещенного вещества — препарат попал в ее организм с лекарством «Метионин», которое оказалось загрязнено триметазидином.

«Ничего ведь не изменилось после моих мытарств. Препараты того же производителя продолжают выдаваться. У него на сайте есть документ: «Допускаем процент загрязнения». То есть они штамповали сначала триметазидин, потом таблетки от головы на той же ленте, и всё, приехали», — заявила она.

По мнению Сергеевой, никто не может быть защищён от такой случайности, и Валиева в этом случае является жертвой.

«У Валиевой же бесполезный препарат в крохотной концентрации. Ясно, что это не намеренный приём», — добавила спортсменка.

Напомним, что после того, как сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, однако церемонию награждения была отменена из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.