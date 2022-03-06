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27 минут назад

Плющенко: русские, идите с поднятой головой. Не стесняйтесь, а гордитесь, что вы русские

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Двукратный олимпийский чемпион, российский экс-фигурист Евгений Плющенко выложил у себя в «Инстаграме» пост, в котором он рассказал, что испытывает гордость за свою страну.

Плющенко: русские, идите с поднятой головой
Фото: InstagramInstagram

Пост доступен в официальном «инстаграме» Евгения Плющенко.

«Меня зовут Евгений Плющенко! Я русский! Я горжусь тем, что я русский! Я родился в великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде — Сталинграде. Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырёх Олимпийских играх принёс нашей родине России! Русские, идите с поднятой головой во всём мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы русские!» — написал Евгений Плющенко у себя в «инстаграме».

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