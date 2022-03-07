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1 час назад

Жулин не исключает массовую смену гражданства фигуристами из-за отстранения России

Газета.RuГазета.Ru

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин оценил возможность массового перехода фигуристов в команды других стран.

Жулин допустил массовую смену гражданства фигуристами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще, смена спортивного гражданства — некое предательство в данном случае: возникло трудное положение, а ты взял и свалил. И как потом на таких спортсменов будут смотреть болельщики? Поэтому каждый спортсмен, не только фигурист, будет решать исходя из своих побуждений и помыслов. Но исключать массовые переходы в фигурном катании и других видах спорта я бы не стал», — передает слова Жулина Sport24.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Отечественные фигуристы должны были выступить на чемпионате мира в Монпелье, который пройдет в конце марта.

Россиянка Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира, но не сможет защитить свой титул.

Последним крупным турниром для россиян стала Олимпиада в Пекине. Там отечественные фигуристы завоевали шесть медалей.

Ранее Ирина Слуцкая прокомментировала возможную смену гражданства российских фигуристов.

«О смене гражданства задумываются те спортсмены, которые не могут пробиться в нашей стране и просто хотят принимать участие в международных соревнованиях», — отметила Слуцкая.

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