Жулин допустил массовую смену гражданства фигуристами

«Вообще, смена спортивного гражданства — некое предательство в данном случае: возникло трудное положение, а ты взял и свалил. И как потом на таких спортсменов будут смотреть болельщики? Поэтому каждый спортсмен, не только фигурист, будет решать исходя из своих побуждений и помыслов. Но исключать массовые переходы в фигурном катании и других видах спорта я бы не стал», — передает слова Жулина Sport24.