Трусова получила звание заслуженного мастера спорта

Российской фигуристке Александре Трусовой присвоили звание заслуженного мастера России.
17-летняя Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх в Пекине фигуристка стала серебряным призером в личном зачете и вошла в историю мирового фигурного катания, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.
В арсенале Трусовой бронза чемпионата мира (2021), две бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022) и два титула победительницы юниорского чемпионата мира (2018, 2019).
Вместе с Трусовой звание заслуженного мастера спорта получили биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова, лыжники Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Иван Якимушкин и Александр Терентьев, шорт-трекист Константин Ивлиев, конькобежец Даниил Алдошкин.