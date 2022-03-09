Трусова получила звание заслуженного мастера спорта

17-летняя Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх в Пекине фигуристка стала серебряным призером в личном зачете и вошла в историю мирового фигурного катания, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.