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1 час назад

Трусова получила звание заслуженного мастера спорта

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Российской фигуристке Александре Трусовой присвоили звание заслуженного мастера России.

Трусова получила звание заслуженного мастера спорта
Фото: EPA/VOSTOCK PhotoEPA/VOSTOCK Photo

17-летняя Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх в Пекине фигуристка стала серебряным призером в личном зачете и вошла в историю мирового фигурного катания, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.

В арсенале Трусовой бронза чемпионата мира (2021), две бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022) и два титула победительницы юниорского чемпионата мира (2018, 2019).

Вместе с Трусовой звание заслуженного мастера спорта получили биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова, лыжники Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Иван Якимушкин и Александр Терентьев, шорт-трекист Константин Ивлиев, конькобежец Даниил Алдошкин.

Фигурное катание,Даниил Алдошкин,Татьяна Сорина,Вероника Степанова,Ирина Казакевич,Александра Трусова,Константин Ивлиев,Этери Тутберидзе,Александр Терентьев,Светлана Миронова,
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