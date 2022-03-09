Жулин рассказал о запрещенном приеме Медведевой и Загитовой

«Медведева и Загитова в свое время делали на тренировках каскад три-три-три. То есть тройной тулуп, тройное сальто и тройной риттбергер или там три тройных тулупа. Делали это только для того, чтобы западные фигуристки просто поникшими уходили со льда. Поскольку третий тройной не разрешен правилами. Они просто показывали, насколько они готовы», — сказал Жулин.