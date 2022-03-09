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34 минуты назад

Жулин рассказал о запрещенном приеме, который Медведева и Загитова использовали против соперниц

Елена Прошина

Двухкратный призер Олимпийский игр Александр Жулин на Youtube-шоу «Больше спорта» рассказал о запрещенном приеме, с помощью которого фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова во времена своей профессиональной карьеры запугивали и уничтожали соперниц.

Жулин рассказал о запрещенном приеме Медведевой и Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Медведева и Загитова в свое время делали на тренировках каскад три-три-три. То есть тройной тулуп, тройное сальто и тройной риттбергер или там три тройных тулупа. Делали это только для того, чтобы западные фигуристки просто поникшими уходили со льда. Поскольку третий тройной не разрешен правилами. Они просто показывали, насколько они готовы», — сказал Жулин.

По его словам, подобная демонстрация «убивает» соперников и «дает понять судьям насколько сильны российские фигуристки». Жулин также отметил, что по этой причине в короткой программе запрещено выполнять четверной прыжок.

Фигурное катание,Алина Загитова,Александр Жулин,Евгений Медведев,
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