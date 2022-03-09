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1 час назад

Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады

News.ruNews.ru

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, завоевавшие золотые медали в командных и одиночных соревновариях на Олимпийских играх-2022 года в Пекине, получат выплаты из бюджета Москвы. Об этом сообщает «Информационный центр правительства Москвы».

Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сумма выплат для золотых медалистов — 4 млн рублей. Помимо Валиевой и Щербаковой такую же сумму получат фигуристы Никита Кацалапов, Марк Кондратюк и Виктория Синицина, а также горнолыжник Алексей Червоткин.

Серебряные медалисты, представляющие Москву, получат по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.

8 марта американский фигурист, олимпийский чемпион Нейтан Чен прокомментировал историю с допинг-скандалом Валиевой.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Камила Валиева,Виктория Синицина,Алексей Червоткин,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Правительство Москвы,
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