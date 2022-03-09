Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, завоевавшие золотые медали в командных и одиночных соревновариях на Олимпийских играх-2022 года в Пекине, получат выплаты из бюджета Москвы. Об этом сообщает «Информационный центр правительства Москвы».