Названы гонорары Валиевой и Щербаковой за золото Олимпиады

Российские фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова, завоевавшие золотые медали в командных и одиночных соревновариях на Олимпийских играх-2022 года в Пекине, получат выплаты из бюджета Москвы. Об этом сообщает «Информационный центр правительства Москвы».
Сумма выплат для золотых медалистов — 4 млн рублей. Помимо Валиевой и Щербаковой такую же сумму получат фигуристы Никита Кацалапов, Марк Кондратюк и Виктория Синицина, а также горнолыжник Алексей Червоткин.
Серебряные медалисты, представляющие Москву, получат по 2,5 млн, бронзовые — по 1,7 млн.
8 марта американский фигурист, олимпийский чемпион Нейтан Чен прокомментировал историю с допинг-скандалом Валиевой.