Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова пропустит Кубок Первого канала по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил источник в школе "Хрустальный".

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"Трусова не собирается участвовать в предстоящем турнире", - сказал собеседник агентства.

Трусовой 17 лет, она является подопечной тренера Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине россиянка заняла второе место в женском одиночном катании, на Играх она стала первой спортсменкой в истории, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Также на ее счету бронза чемпионата мира 2021 года, фигуристка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.