Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова пропустит Кубок Первого канала по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил источник в школе "Хрустальный".
"Трусова не собирается участвовать в предстоящем турнире", - сказал собеседник агентства.
Трусовой 17 лет, она является подопечной тренера Этери Тутберидзе. На Олимпиаде в Пекине россиянка заняла второе место в женском одиночном катании, на Играх она стала первой спортсменкой в истории, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Также на ее счету бронза чемпионата мира 2021 года, фигуристка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.
Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта в Саранске. Первый турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля 2021 года, в первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победителем стала команда Загитовой.