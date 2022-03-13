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1 час назад

Тарасова обратилась к российским спортсменам

Газета.RuГазета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к российским спортсменам.

Тарасова обратилась к российским спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны бороться за своих спортсменов, которые сделали нашу страну великой. Они побеждали на протяжении 40 лет. Обращаюсь к нашим спортсменам в этот период — терпения вам", — приводит слова Тарасовой "СЭ".

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов "Формулы-1", велогонщиков и многих других.

Ранее сообщалось, что президент МОК Томас Бах вновь призвал федерации не допускать спортсменов из России.

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