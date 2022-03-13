Радионова: если российские фигуристы не будут выступать, соревнования не будут смотреть

Известная российская фигуристка Елена Радионова заявила в интервью журналисту издания «Чемпионат» Микеле Антонову, что без участия спортсменов из РФ интерес публики к международным соревнованиям значительно снизится.
«Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание — одно из самых смотрибельных в мире. Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть», - полагает молодая спортсменка.
Она добавила, что если российским фигуристам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативные варианты.
«Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы. Посмотрим, дойдёт до этого или нет», - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что руководство Международной федерации университетского спорта временно отстранило российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организации.