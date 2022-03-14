Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Фигуристка Трусова рассказала о планах на будущее

Lenta.ruLenta.ru

Российская фигуристка и серебряная призерка Игр в Пекине Александра Трусова рассказала о планах на будущее. Ее слова приводит ТАСС.

Фигуристка Трусова рассказала о планах на будущее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

17-летняя россиянка убеждена, что ее будущее будет связано с фигурным катанием. Она допустила участие в ледовых шоу и отметила, что может попробовать себя в тренерской деятельности.

В ближайших планах Трусовой — поступление в вуз. Россиянка призналась, что рассматривает вариант учебы в Российском государственном университете физической культуры, порта, молодежи и туризма.

9 марта Трусова опубликовала снимок приказа Министерства спорта, согласно которому ей присудили звание заслуженого мастера спорта. На снимке видно, что помимо фигуристки, звание получили биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

17-летняя Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Фигурное катание,Ирина Казакевич,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Светлана Миронова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители