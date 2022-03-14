Фигуристка Трусова рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка и серебряная призерка Игр в Пекине Александра Трусова рассказала о планах на будущее. Ее слова приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

17-летняя россиянка убеждена, что ее будущее будет связано с фигурным катанием. Она допустила участие в ледовых шоу и отметила, что может попробовать себя в тренерской деятельности.

В ближайших планах Трусовой — поступление в вуз. Россиянка призналась, что рассматривает вариант учебы в Российском государственном университете физической культуры, порта, молодежи и туризма.

9 марта Трусова опубликовала снимок приказа Министерства спорта, согласно которому ей присудили звание заслуженого мастера спорта. На снимке видно, что помимо фигуристки, звание получили биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова.