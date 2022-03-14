Российских тренеров и фигуристов оставили без премии ISU

В связи с ситуацией на Украине российские фигуристы, тренеры и хореографы не будут представлены в премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards по итогам олимпийского сезона.

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Как отмечает «Матч ТВ», такое решение было принято руководством ISU. Премия должна пройти летом в онлайн-формате. Награда вручается в семи номинациях: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер» и «За жизненные достижения».

В сезоне 2021/2022 российские фигуристы завоевали самое большое число спортивных наград на международной арене. Так, фигуристы стали первыми на юниорских и взрослых этапах Гран-при, выиграли чемпионат Европы во всех четырех дисциплинах, а также завоевали два золота Олимпиады в Пекине — в командном турнире и в женском одиночном катании.