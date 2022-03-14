Экс-подопечная Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

"Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определенный момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться", — передает слова Таракановой "Матч ТВ".