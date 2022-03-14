Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Экс-подопечная Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

Газета.RuГазета.Ru

Бывшая ученица Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Марии Бутырской Анастасия Тараканова приняла решение о завершении своей спортивной карьеры.

Экс-подопечная Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет
Фото: twittertwitter

"Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определенный момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться", — передает слова Таракановой "Матч ТВ".

Также Тараканова отметила, что до сих пор скучает по спорту и долго не могла принять, что ее спортивная карьера завершена. Анастасия

Тараканова семь раз становилась призером юниорских Гран-при. В сезоне 2015/16 она выиграла чемпионат России среди юниоров, опередив Анну Щербакову и Александру Трусову. В 2017 году, будучи ученицей Этери Тутберидзе, она выиграла свои первые международные соревнования – Гран-при среди юниоров в Австрии. Последним турниром для спортсменки стал чемпионат России в 2021 году, где она заняла 14-е место.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не будет номинировать российских тренеров и фигуристов на свою премию.

Последние новости
Фигурное катание,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Мария Бутырская,Анна Щербакова,Евгений Плющенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители