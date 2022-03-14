Экс-подопечная Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

Бывшая ученица Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Марии Бутырской Анастасия Тараканова приняла решение о завершении своей спортивной карьеры.
"Мы долго общались с врачами, разработали подробный план лечения в сочетании с нагрузками. Тренировались по этой схеме, но я чувствовала, что нога болит даже на уколах. Вращаться вообще не могла. Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определенный момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться", — передает слова Таракановой "Матч ТВ".
Также Тараканова отметила, что до сих пор скучает по спорту и долго не могла принять, что ее спортивная карьера завершена. Анастасия
Тараканова семь раз становилась призером юниорских Гран-при. В сезоне 2015/16 она выиграла чемпионат России среди юниоров, опередив Анну Щербакову и Александру Трусову. В 2017 году, будучи ученицей Этери Тутберидзе, она выиграла свои первые международные соревнования – Гран-при среди юниоров в Австрии. Последним турниром для спортсменки стал чемпионат России в 2021 году, где она заняла 14-е место.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не будет номинировать российских тренеров и фигуристов на свою премию.