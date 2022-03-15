Евгений Плющенко отказался покидать Россию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, россиянин Евгений Плющенко заявил, что у него нет намерений покидать страну.
«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаём свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа. Катки не сдаём, трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать.
Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом российским, русскими. Я горд тем, что я русский»
Напомним, 39-летний Евгений Плющенко возглавляет тренерскую академию «Ангелы Плющенко».