Сарновский сравнил тренировки у Плющенко и Тутберидзе

Российский фигурист Кирилл Сарновский рассказал, почему принял решение уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По его словам, в «Хрустальном» были тяжелые тренировки и в физическом, и в моральном плане.

«Практически без остановок надо все делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит», — заявил Сарновский.

Спортсмен добавил, что в академии Плющенко во время занятий более спокойная атмосфера.

«Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается тут же», — рассказал фигурист.