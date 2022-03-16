Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
46 минут назад

Российский фигурист сравнил тренировки у Плющенко и Тутберидзе

Lenta.ruLenta.ru

Российский фигурист Кирилл Сарновский рассказал, почему принял решение уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сарновский сравнил тренировки у Плющенко и Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в «Хрустальном» были тяжелые тренировки и в физическом, и в моральном плане.

«Практически без остановок надо все делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит», — заявил Сарновский.

Спортсмен добавил, что в академии Плющенко во время занятий более спокойная атмосфера.

«Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается тут же», — рассказал фигурист.

Сарновский перешел в академию Плющенко в мае 2019-го, до этого он полгода тренировался под руководством Тутберидзе. На юниорском первенстве России, которое прошло в январе этого года, 15-летний фигурист занял седьмое место в мужском одиночном катании.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители