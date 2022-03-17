В Минспорта высказались о дальнейшей карьере Валиевой

«Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений. Поэтому будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит карьеру», — передает слова Матыцина «Матч ТВ».