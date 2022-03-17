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1 час назад

В Минспорта надеются, что Валиева продолжит карьеру

Газета.RuГазета.Ru

Министр спорта Олег Матыцин высказался о продолжении карьеры олимпийской чемпионки Пекина Камилы Валиевой.

В Минспорта высказались о дальнейшей карьере Валиевой
Фото: ReutersReuters

«Для меня совершенно очевидно, что вся эта история — дикая случайность, объяснение которой пока найти не могу. Явно у спортсменки не было оснований для приема этого препарата, микродозы которого были обнаружены. Это не имело влияния на результат ее выступлений. Поэтому будем надеяться на справедливый результат и на то, что Камила продолжит карьеру», — передает слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

На Играх в Пекине россиянка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева примет участие в шоу «Чемпионы на льду».

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