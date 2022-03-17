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41 минуту назад

Ученица Плющенко раскрыла сложности тренировок у Тутберидзе

Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала, как проходили тренировки в группе Этери Тутберидзе. По ее словам, прыгать нужно было даже через боль. Об этом фигуристка рассказала в интервью «Матч ТВ».

Ученица Плющенко раскрыла сложности тренировок у Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Жилиной, из Северодвинска в Москву она с мамой приехала целенаправленно к Этери Тутберидзе. Однако девочка даже не рассчитывала, что ее возьмут.

«Я вышла на первую тренировку, мне сказали, что девочка хорошая, но нужно посмотреть, как буду тренироваться. Если честно, не думали даже, что меня возьмут. Потом откаталась у Этери Георгиевны три дня, <…> нам позвонили и сказали, что меня берут в группу», - рассказала фигуристка.

Вероника вспомнила и как проходили тренировки в «Хрустальном». По ее словам, в группе все было строго, «никто не шутил с учениками», девушка даже побаивалась разговаривать с тренерами.

«Здесь (в «Ангелах Плющенко», - прим.) другой подход к занятиям. Если у тебя что-то болит, травма какая-то, немного убираем нагрузку и делаем что-то, где не болит. В «Хрустальном» строже — там если болит, все равно надо прыгать. У меня в итоге развивалась травма», - вспоминает спортсменка, добавив, что на тренировках у Плющенко «более домашняя атмосфера».

Ранее тренировки в двух группах сравнил фигурист Кирилл Сарновский. По его словам, в «Ангелах» более спокойная атмосфера, Евгений Плющенко «добрый, может пошутить». Кирилл добавил, что ему сложно тренироваться, когда на него кричат.

«Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается», - сказал спортсмен.

Фигурное катание,Вероника Жилина,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
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