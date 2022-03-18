Тренер академии Плющенко рассказал о трудностях работы с Трусовой

Тренировать призера Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигуристку Александру Трусову во время ее пребывания в академии Евгения Плющенко было трудно, сообщил в интервью «Матч ТВ» тренер академии Дмитрий Михайлов.
— Давайте прямо спрошу — насколько тяжело тренировать Трусову?
— Ох… Саш, прости меня (смеется). Нелегко. Наверное, как и с многими. Безусловно, есть исполнительные спортсмены, но мы никуда не уйдем от тех людей, кто может выражать свое мнение. Правильное, неправильное, но они имеют на него право. А наша задача как тренеров — сделать так, чтобы они заняли правильную позицию. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но всё же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и всё.
Трусова тренировалась у Плющенко с 2020 по 2021 годы. После этого она приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе.